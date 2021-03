Afragola, arrestata pusher 49enne del rione Salicelle

La donna riceveva i “clienti” direttamente nella sua abitazione ad Afragola, nel rione Salicelle: la sostanza stupefacente era custodita all’interno di uno zaino.

Non si ferma l’azione di contrasto all’illegalità da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. I Carabinieri della compagnia di Casoria hanno setacciato le strade delle città di Afragola e Casoria, nel Napoletano. Massimo impegno dei militari dell’Arma dislocati nei punti strategici delle città per posti di controllo. Diverse le perquisizioni per la ricerca di armi e droga.

Durante le operazioni i Carabinieri della compagnia di Casoria hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti una 49enne del rione Salicelle. I Carabinieri hanno perquisito la sua abitazione che in questi giorni era particolarmente “frequentata” da troppe persone. Rinvenuti e sequestrati 384 grammi di marijuana, di questi 25 grammi erano già suddivisi in 20 dosi pronte alla vendita. La sostanza stupefacente era custodita all’interno di uno zaino.

I militari – durante i controlli – hanno sanzionato 5 persone per l’inosservanza delle norme anti-contagio: non indossavano la prevista mascherina. Identificate 55 persone, 25 i pregiudicati e controllati 45 veicoli. I servizi di controllo straordinario disposti dal comando provinciale di Napoli continueranno nei prossimi giorni.