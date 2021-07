Afragola: 37enne mostra i genitali ad alcune donne e aggredisce un carabinierie

AFRAGOLA: Prima si denuda davanti ad alcune donne e poi strappa mascherina ad uno dei carabinieri intervenuti. 37enne in manette.

I carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità un cittadino extracomunitario di 37 anni, originario del Marocco.

Sono intervenuti in via Roma dove era stato segnalato un uomo visibilmente ubriaco che molestava alcune ragazze, abbassandosi pantaloni e mostrando i genitali.

Il trentasettenne stato immediatamente individuato e quando gli è stato chiesto di fornire le proprie generalità si è rifiutato di farlo e ha poi strappato la mascherina ad uno dei militari. È così finito in manette. In attesa dell’udienza di convalida è stato ristretto in camera di sicurezza.