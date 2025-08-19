Affabulazione, con “Pianura Opera House” un seminario e uno spettacolo gratuiti

Le iniziative, curate dal Teatro Stabile delle Arti Medioevali, sono parte di “Pianura Opera House 3”, rassegna promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Affabulazione”.

Arte e cultura animano la periferia occidentale di Napoli anche in pieno agosto con un workshop e uno spettacolo che coinvolgono attori e diversi altri artisti. Le iniziative, curate dal Teatro Stabile delle Arti Medioevali, sono parte di “Pianura Opera House 3”, rassegna promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Affabulazione” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Si parte dai laboratori del workshop che condurranno allo spettacolo “Continuum poetico” – entrambi a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – in programma per domenica 24 agosto 2025 alle ore 17:30 nell’anfiteatro del Parco Attianese di Pianura, nella zona Nord del capoluogo campano. Saranno danzatori, musicisti, attori, poeti senior e altri artisti a portare nel quartiere momenti di “poesia urbana”.

Inoltre, il progetto mette insieme anche ragazzi in messa alla prova affidati a varie realtà delle periferie napoletane che hanno realizzato interventi di rigenerazione urbana che faranno da sfondo alla messa in scena del 24 agosto.

Un quadro metropolitano che apre alla partecipazione di chiunque voglia mettersi in gioco. Difatti, fino al 23 agosto, ogni pomeriggio dalle ore 16 alle 17, è previsto il seminario ospitato da Officine Periferiche che prepara lo spettacolo finale. Compongono il cast artistico Ayoub Halloumi, Domenico Raia e Marco Ranieri (Mood Sun), Angela Sara Fontanarosa, Antonio Formisano e Margherita Romeo. A condurre le attività è Gian Maria Cervo, drammaturgo italiano internazionalmente acclamato le cui opere sono state rappresentate presso prestigiose istituzioni culturali in dodici paesi di tre diversi continenti.

Sia per iscriversi al seminario di co-creazione che per partecipare allo spettacolo è necessario scrivere a ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com. In entrambi i casi la partecipazione è gratuita. La rassegna, che ha già promosso arte e cultura con varie tappe, proseguirà a settembre con un altro speciale appuntamento.