Acerra, tenta di uccidere il cugino per i soldi della droga: 19enne arrestato

I contrasti tra vittima e presunto killer sarebbero nati, malgrado l’appartenenza allo stesso clan attivo ad Acerra, per un dissidio sorto nell’ambito dello spaccio delle sostanze stupefacenti.

Blitz dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta del Pm Visone della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Enrico Terracciano, 19enne di Acerra, indiziato di tentato omicidio volontario e porto e detenzione illegale di arma da fuoco, reati aggravati dalle modalità mafiose.

L’indagine era stata avviata a seguito del tentato omicidio, avvenuto in Acerra il 15 marzo scorso, in danno di un 23enne di Maddaloni, Antonio Terracciano, cugino dell’arrestato. All’esito dell’attività investigativa a carico di Enrico Terracciano sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla materiale esecuzione del tentato omicidio.

Si è compreso che il movente del delitto sia ragionevolmente individuabile nel credito di una somma di denaro che l’autore aveva nei confronti della vittima per un affare illecito inquadrabile nell’ambito dello spaccio di droga. Entrambi i cugini sarebbero legati al gruppo camorristico Tedesco-Terracciano che opera ad Acerra.