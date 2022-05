A2A Life Company main sponsor del Jova Beach Party 2022

A2A Life Company al Jova Beach Party 22 presenta Azzurra, personaggio realizzato dagli allievi della Scuola Internazionale di Comics di Milano e di Reggio Emilia.

A2A è la Life Company che si prende cura della vita ogni giorno, occupandosi di energia, acqua e ambiente, e mettendo a disposizione servizi essenziali nel rispetto di una sostenibilità di lungo periodo, grazie alle più avanzate tecnologie.

In coerenza con il suo posizionamento e in linea con i principi del JBP, A2A presidierà l’attesissimo tour estivo con il progetto RISPETTARE ENERGIA, ACQUA E AMBIENTE #GIOVAATUTTI, ideato con Serviceplan Italia.

Sarà un’occasione per riflettere sull’ambiente, impegnandosi a mantenere pulita la spiaggia e il mare, a non inquinare, a fare la raccolta differenziata ed evitare l’uso della plastica. Perché ballando e cantando il messaggio arriverà più chiaro e forte al cuore delle persone.

È questo l’obiettivo, diffondere una cultura della sostenibilità attraverso piccoli tips: pratiche virtuose, concrete, realizzabili nel quotidiano, comunicate in modo divertente. Questi contenuti vogliono promuovere una visione del mondo pulita, sostenibile e rispettosa del futuro. E al Jova Beach Party questa non sarà solo una visione condivisa ma una realtà tangibile e messa in pratica dalle persone.

A2A ha scelto di realizzare il progetto coinvolgendo i giovani, creando insieme a loro la redazione itinerante Fonti Attendibili.

Saranno quindi loro i protagonisti di uno spazio per condividere consigli, favorire riflessioni, mostrare e incoraggiare comportamenti virtuosi.

A2A metterà a disposizione dei ragazzi luoghi di espressione, occasioni di incontro, contribuendo a sostenere una più autentica cultura e sensibilità ambientale.

Durante le 12 tappe del JBP, i ragazzi della redazione produrranno diversi contenuti e vignette su tematiche ambientali, confrontandosi anche con il pubblico presente e, insieme ad alcuni allievi della Scuola Internazionale di Comics di Milano e di Reggio Emilia, daranno vita ad Azzurra.

Chi è Azzurra? Azzurra è un fumetto, una ragazza tutto pepe, simbolo di un’intera generazione pronta a dare a tutti consigli e spunti di riflessione per un migliore utilizzo delle risorse del Pianeta.

Attenta ai temi legati alla sostenibilità, scenderà in campo in un momento in cui è necessario difendere il mondo che la sua generazione abiterà anche domani.

La sua creazione è la naturale evoluzione di un linguaggio visivo: partendo dalle silhouette azzurre, tratto distintivo della comunicazione A2A, per arrivare allo stile narrativo delle vignette, una scelta che permette di utilizzare un tono di voce ironico, schietto e attuale.

Tutti i contenuti saranno diffusi sui canali social del brand e sul mini-sito dedicato www.giovaatutti.it