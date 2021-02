“A Star Is Born” su Italia 1. I film in tv martedì 9 febbraio

A Star Is Born è un film del 2018 diretto da Bradley Cooper, al suo debutto come regista. La pellicola è un remake del musical È nata una stella, diretto nel 1937 da William A. Wellman e si tratta del terzo rifacimento dopo il musical del 1954 ed il musical rock del 1976. Il film è stato inserito dall’American Film Institute tra i dieci migliori film del 2018 ed ha ricevuto 8 candidature ai Premi Oscar 2019, incluse quelle per miglior film, miglior attore protagonista a Bradley Cooper e migliore attrice protagonista a Lady Gaga. Durante la cerimonia è stato vinto quello per la migliore canzone grazie a Shallow che è stata anche eseguita dal vivo dai due protagonisti sul palco. Ally fa la cameriera di giorno e si esibisce come cantante il venerdì sera nel pub locale. È lì che incontra per la prima volta Jackson Maine, star del rock. Un super alcolico tira l’altro e i due trascorrono insieme la serata e Ally si ritrova in una situazione veramente assurda. La vera favola comincia però quando un giorno Jackson invita sul palco Ally, rivelando finalmente il suo talento al mondo e, mentre per lei da lì a poco comincerà una brillante carriera, quella di Jack inizierà a vacillare.

