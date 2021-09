A Napoli il Natale arriva prima: in città spuntano già le luminarie natalizie

A Fuorigrotta come in tante altre zone della città già sono state installate le luminarie natalizie. L’accensione è prevista per la prima settimana di novembre.

Nonostante l’estate non voglia proprio saperne di lasciare il passo all’autunno, a Napoli i cittadini sono stati sorpresi da una novità. Non è raro, infatti, a dispetto del quartiere in cui ci si trovi, veder spuntare per strada le prime luminarie natalizie.

Forse aveva davvero ragione un famoso spot degli anni ’90 a dire che “il Natale quando arriva, arriva”. Ma, tra i tanti punti interrogativi che si celano tra i vicoli della città, almeno in questo caso, il mistero è presto risolto.

A finanziare, con quasi 3 milioni di euro (il doppio rispetto agli anni passati), l’installazione degli addobbi con tre mesi di anticipo è stata la Camera di Commercio di Napoli, che, per volere del presidente Ciro Fiola, consentirà l’illuminazione di 130 chilometri di strade e 30 piazze.

Da Scampia a Barra, passando per Fuorigrotta e il Vomero, dopo tanto tempo la città si ritroverà illuminata a festa in un periodo fondamentale per il turismo e la ripresa delle attività commerciali, in quello che si spera sia un inverno più normale rispetto a quello scorso. Considerato l’ampio raggio da dover coprire, mai erano stati illuminati così tanti chilometri di strada a Napoli. Si comprende bene, quindi, come mai l’inizio dei lavori sia stato così anticipato. Da fonti della Camera di commercio, l’obiettivo è quello di poter provvedere all’accensione già la prima settimana di novembre.