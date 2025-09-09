X Factor torna su Sky, Francesco Gabbani tra i giudici

X Factor torna su Sky con Giorgia confermata alla conduzione del talent che si concluderà con un grande show in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli.

In contemporanea con il primo giorno di scuola, per la presentazione della prossima edizione di X Factor è stata scelta la palestra del liceo di Boccioni a Milano, strapiena di studenti oltre che di giornalisti. Davanti a loro i quattro giudici, Achille Lauro, la new entry Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, oltre a Giorgia, confermata alla conduzione del talent.

“Lo scorso anno è stato un po’ un salto nel vuoto perché era qualcosa che non avevo mai fatto – ha detto la cantante -. Sono una che vive tutto con molta paura, responsabilità ma adesso credo di aver capito che poi, fondamentalmente io devo proprio accompagnare, accompagnare ragazzi, essere di supporto a loro e cercare di non sbagliare quando devo dire le cose: ce la metterò tutta”.

L’avventura musicale di X Factor, show Sky Original prodotto da Fremantle, riparte da giovedì prossimo su Sky e in streaming su Now. Come da tradizione, ci sarà la fase dei casting e con le audizioni degli aspiranti concorrenti: il primo step di un percorso lungo che si concluderà anche quest’anno, ha confermato Giuseppe De Bellis executive vicepresident Sport, News and Entertainment Sky, con la finalissima in un grande show in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli.

Tutto esaurito intanto per il X Factor – The Party, l’evento ufficiale che inaugura la nuova stagione dello show, stasera dalle 1830 all’Ex Macello, in viale Molise a Milano. Sul palco ci sarà il cast di XF2025 e con loro si esibiranno alcune delle voci delle recenti edizioni: Mimì Caruso, vincitrice della stagione 2024, la band i Les Votives e Maria Tomba, protagonista nel 2023.