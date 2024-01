Da X Factor al Centro Commerciale Campania, Il Solito Dandy incontra i fan

Direttamente da X Factor, Il Solito Dandy sarà protagonista di un Meet&Greet in Piazza Campania.

Arriva direttamente da X Factor e approda al Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta: Il Solito Dandy venerdì 12 gennaio, a partire dalle 17.30, sarà protagonista di un Meet&Greet in Piazza Campania. Finalista dell’edizione 2023 del programma musicale di Sky, incontrerà i suoi fan e firmerà le copie del suo ultimo album “Supersonico sogno di un mondo nascosto”.

Il Solito Dandy, che ha pubblicato nel 2017 il primo album dal titolo Buona Felicità, a cui ne è seguito un secondo nell’aprile 2022, Turismo sentimentale, sarà poi protagonista di un mini-talk show per la gioia dei suoi sostenitori. Per incontrare Fabrizio Longobardi, in arte Il Solito Dandy, e ricevere un suo autografo bisogna acquistare l’album, scaricare l’app IO&CAMPANIA e recarsi presso l’Info Point di Piazza Centrale per ritirare il pass a partire da Mercoledì 10 Gennaio dalle 10:00. Ulteriori dettagli nella sezione “Eventi” del sito www.campania.com