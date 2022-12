Villaricca, tenta di dar fuoco al fratello: arrestato dopo 2 settimane

E’ stato preso in provincia di Udine il 56enne di Villaricca che lo scorso 9 dicembre avrebbe cosparso il corpo del fratello di liquido infiammabile e tentato di innescare le fiamme con un accendino.

Finisce in manette con l’accusa di tentato omicidio un 56enne di Villaricca, località del napoletano, arrestato a Cividale del Friuli in provincia di Udine. L’uomo avrebbe provato ad uccidere suo fratello sugli sviluppi di una lita avvenuta lo scorso 9 dicembre: in particolare, durante la discussione, il 56enne avrebbe cosparso il corpo del fratello di liquido infiammabile e tentato di innescare le fiamme con l’utilizzo di un accendino, non portando a termine il suo intento malavitoso solo per la pronta reazione della vittima, fuggita dopo essersi liberata del giubbotto intriso di benzina.

A seguito di attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, sono stati i carabinieri della stazione di Qualiano, coadiuvati per l’esecuzione dai militari di Cividale del Friuli, a dare esecuzione all’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere.