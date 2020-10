Uomini e Donne, Gemma Galgani: ecco quanto guadagna la dama torinese

Qualcuno ha rivelato che Gemma Galgani ha uno stipendio per stare dentro il Trono over di Uomini e Donne. Sarà vero?

Gemma Galgani è approdata a Uomini e Donne Canale 5 nel lontano 2010. Da molti è stata soprannominata la veterana del trono Over. In una recente intervista, ha raccontato come è giunta a far parte del parterre femminile dei senior. Le sue sorelle, dopo aver visto le prime puntate, hanno inviato un fax alla redazione.

La dama torinese è diventata famosa grazie alla relazione tormentata che ha avuto con Giorgio Manetti. Da quando si sono lasciati lei è alla ricerca di un nuovo amore ma è sempre osteggiata da Tina Cipollari che critica pesantemente le sue scelte.

Oggi forse siamo riusciti a sapere quanto guadagna. L’argomento è venuto a galla tempo fa in una dichiarazione di Gilda Brandi, rivelando che Gemma aveva lasciato Giorgio Manetti perché lui non aveva uno stipendio, al contrario di lei che percepirebbe un cachet di 2000 euro a puntata.

Pare che anche Tina Cipollari, ormai storica opinionista del programma riceverebbe un cachet di ben 2000 euro a puntata.

Insomma, considerando il numero di puntate al mese le due donne portano a casa una bella cifra. Se la notizia si rivelasse vera significherebbe che il guadagno ammonterebbe a circa 140 mila euro l’anno. Sarà vero? Nel frattempo Tina si sta godendo la sua storia d’amore con Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino a cui si è legata dopo la separazione dal suo ex marito Kikò Nalli.

L’ex dama Gilda Brandi in un’intervista a Fanpage aveva svelato il vero motivo per il quale Gemma Galgani ha lasciato Giorgio Manetti. La piemontese non ha detto mai le vere ragioni per non mettere in cattiva luce il gabbiano fiorentino. Ma qualcuno ha rivelato che la Galgani ha uno stipendio per stare dentro il Trono over di Uomini e Donne, mentre Giorgio no.