Tutti in silenzio… Parla la neve, un nuovo weekend a Città della Scienza

Anticipando la Giornata Mondiale della Neve, Città della Scienza presenta una serie di laboratori dedicati all’acqua e le sue metamorfosi in neve e ghiaccio.

Un nuovo weekend da vivere a Città della Scienza è ormai alle porte. Siamo ormai nel cuore dell’inverno e durante questa stagione magica, in molti paesi e regioni la natura si trasforma in un incantevole paesaggio ghiacciato e molte città si coprono di neve soffice. Come sarebbe, dunque, il mondo senza la meraviglia della neve?

Sicuramente ci sarebbe meno magia negli occhi dei bambini e degli adulti oltre ad esserci una rivoluzione nelle attività legate alla stagione invernale, a partire dagli sport. Ma, anche senza arrivare all’ipotesi estrema, a causa del riscaldamento globale stiamo già assistendo a un “cambiamento” della neve e al verificarsi di nuove situazioni. Basti pensare al caldo anomalo che colpisce Napoli, e non solo, nei mesi invernali e ormai già da qualche anno.

Anticipando la Giornata Mondiale della Neve che si celebra il 16 gennaio, Città della Scienza presenta una serie di coinvolgenti laboratori dedicati all’acqua e le sue metamorfosi in neve e ghiaccio. I piccoli esploratori potranno vivere la magia dell’inverno imparando, giocando e divertendosi.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co.

Programma di eventi a Città della Scienza:

L’INVERNO IN UN PUPAZZO DI NEVE

Siete pronti a mettere su una fabbrica di neve? Un’avventura tra i più piccoli segreti della neve, come si forma e perché… Costruiamo insieme un meraviglioso pupazzo di neve!

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Piccola

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

LA MAGIA DEI CRISTALLI DI NEVE TRA FISICA E GEOMETRIA

La scena della regina Elsa che crea un magnifico palazzo di ghiaccio e quella dove raggela interamente il proprio regno rimarranno fra i momenti più riusciti della storia del cinema di animazione.

Ma come si formano i fiocchi di neve? E perché hanno tutte quelle forme strane? È vero che non esistono due fiocchi di neve uguali tra loro? Scopri alcune strane curiosità sui fiocchi di neve e sui fenomeni metereologici e divertiti a costruirne uno con le palettine del caffè.

“Borbone Kids Lab” in collaborazione con Caffè Borbone

IV Piano Corporea_Sala grande

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

ATTENTI AL CLIMA

Quanto ne sai sul cambiamento climatico e sulle soluzioni per risolverlo? È tempo di salvaguardare l’ambiente in cui viviamo e gli ecosistemi da cui tutti noi dipendiamo. Sei all’altezza della sfida? Provalo attraverso alcuni giochi! Infine, calcola la tua “carbon footprint”, l’impronta che ognuno di noi, con le sue abitudini alimentari, con i suoi ritmi di lavoro e con il tipo di spostamenti che effettua, contribuisce a lasciare sul pianeta in termini di emissioni di CO2 (anidride carbonica) prodotta.

INTERACTIVE LAB

Sol Lewitt

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

E-SPERIMENTIAMO CON L’ACQUA

L’acqua, fonte di vita, primordiale culla dell’esistenza…E base per tantissimi esperimenti super-divertenti! Cogli l’occasione per fare una provvista a base di semplici ma sorprendenti esperimenti scientifici da realizzare in casa o all’aperto sulle proprietà dell’acqua.

SCIENCE SHOW

LAB1_Piano Terra Corporea

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30