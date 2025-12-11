Tutta scena, la nuova serie con Giorgio Panariello ed Euridice Axen su RaiPlay

Giorgio Panariello torna a recitare in una serie tv Rai, Tutta scena, nei panni del professore di una accademia di recitazione.

“Io ho incontrato il successo tardi. E come tanti ragazzi che hanno talento ma non hanno magari possibilità di esprimerlo, vengo da una situazione, è noto, familiare difficile, ma se ci credi sei tenace, puoi farcela, devi essere ostinato, fare sacrifici. Certo oggi ci sono i talent che rispetto a ieri possono aiutare, se riesci ad esempio a passare i provini. Ma questa è una storia che se vogliamo si ispira di più a Saranno Famosi”.

Giorgio Panariello torna a recitare in una serie tv Rai (dopo Pezzi unici del 2019 dove era nel ruolo di un falegname e al fianco di Sergio Castellito ndr) questa volta nei panni del professore di una accademia di recitazione. Tutta scena è la nuova serie coming-of- age di RaiPlay che esplora emozioni, aspirazioni e insicurezze di una generazione cresciuta a contatto con i social media al via dal 19 dicembre in otto episodi.

Nel cast – accanto a Panariello, Euridice Axen nel ruolo di una psicologa (ex mai dimenticata), Arianna Mattioli e Anna Favella – insieme a un gruppo di attori giovani e talentuosi, come Tommaso Cassissa, Seydou Sarr (protagonista del film di Matteo Garrone Io capitano, con cui ha vinto il Premio Marcello Mastroianni all’80/a Mostra del Cinema di Venezia senza aver mai recitato prima), Sabrina Martina, Ginevra Francesconi (Nastri d’argento in 2021 Regina), Emanuele Porzio, Margherita Morchio, Alice Maselli, Giovanni Scotti.

La serie originale coprodotta da Rai Fiction e One More Pictures, in collaborazione con Trentino Film Commission, per la regia di Nicola Conversa, è composta da otto episodi che arriveranno su RaiPlay il 19 dicembre.