Tromba d’aria a Salerno, gravi danni nel quartiere Torrione

Stamattina una tromba d’aria si è abbattuta su Salerno in particolare sul quartiere Torrione provocando gravi danni ad auto, alberi, locali pubblici. Danni notevoli, soprattutto alle auto in sosta che sono state colpite dai fusti crollati. Per fortuna non si registrano feriti.

Traffico in tilt per arrivare in centro allo svincolo di Sala Abbagnano della tangenziale.

Chiuso al traffico il tunnel di via Cosimo Vestuti in direzione del centro per alberi caduti. Sui social decine di utenti stanno pubblicando foto e video della spettacolare tromba d’aria.

Danni e disagi maggiori soprattutto nel quartiere Torrione, zona orientale della città. Decine gli alberi sradicati dalla furia del vortice che, dopo essersi formato in mare, si è spostato verso terra. Danni anche agli arredi dei locali, ad alcune case e alle auto.