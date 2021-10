Trasporto pubblico locale, Simeone: “Bene posizione del Sindaco Manfredi su Ctp”

Trasporto pubblico locale, Simeone: “Apprezzo moltissimo la posizione intrapresa dal Sindaco Manfredi sulla questione Ctp.

Mi aspetto adesso provvedimenti risolutivi ‘concreti“- afferma il consigliere Nino Simeone consigliere comunale di Napoli e consigliere delegato sul Trasporto pubblico locale del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca – da parte della città metropolitana, perché garantire il servizio di trasporto pubblico locale è un dovere costituzionale che tutte le istituzioni pubbliche devono garantire ai cittadini e non possiamo certamente attendere le prossime elezioni del consiglio metropolitano, per intervenire in tal senso.

I lavoratori e i cittadini hanno il diritto sacrosanto di ricevere risposte in tal senso e non vogliono più sentire proclami e promesse”.

“Ovviamente, se si lavorerà in tale direzione – conclude poi Simeone –mi rendo, fin da subito, disponibile a dare una mano”.

Fonte: (ANSA)