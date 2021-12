Traffico internazionale di droga, eseguite a Napoli 11 ordinanze di custodia cautelare

Sgominata un’associazione per delinquere transnazionale specializzata in traffico, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di droga.

Un`associazione per delinquere transnazionale specializzata in “traffico, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti”. La banda è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli e Salerno, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo campano. Oggi i militari delle Fiamme gialle hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 soggetti.

Il provvedimento segue gli accertamenti avviati dopo i sequestri eseguiti nel porto di Salerno dal Gico di Napoli. Nel giugno del 2020 furono scoperte oltre 17 tonnellate di stupefacenti fra hashish e anfetamine. Gli investigatori ritengono di aver individuato una associazione criminale di trafficanti, operante tra l`Albania e la Toscana, composta da cittadini italiani e albanesi, in grado di approvvigionarsi di ingenti quantitativi di cocaina e hashish provenienti rispettivamente dal Sudamerica e dal Nordafrica attraverso una fitta rete di contatti tenuti anche grazie a telefoni cellulari criptati.

In questa banda sarebbe parte integrante un sottogruppo, di cui taluni componenti vivevano in territorio elvetico. Gli svizzeri erano incaricati delle attività logistiche di supporto al traffico illecito. Gli inquirenti hanno accertato anche una serie di estorsioni in relazione a “commesse” non andate a buon fine e di cui è stato chiesto conto a uno del gruppo. Le indagini – si aggiunge – sono state condotte nell`ambito di una stretta collaborazione giudiziaria internazionale con l`autorità giudiziaria elvetica – ministero pubblico della Confederazione Svizzera e polizia giudiziaria federale – Divisione Criminalità Economica di Lugano.