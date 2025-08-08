Tiktoker in Consiglio Regionale della Campania, Calenda espelle consigliere

Il segretario di Azione Carlo Calenda ha espulso il consigliere regionale dopo il video che circola sui social in cui appare con due tiktoker nei suoi uffici presso il Consiglio regionale della Campania.

“Questo buffone che usa gli uffici del Consiglio Regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili viene espulso da Azione con effetto immediato. Mi scuso con gli elettori”.

Lo scrive sui social il segretario di Azione Carlo Calenda in merito al video che circola sui social con il consigliere regionale Di Fenza e due tikoker, e che ha suscitato un coro unanime di accuse e polemiche.

Lo stesso Di Fenza nel pomeriggio aveva diffuso un comunicato di scuse: “La visita di Rita De Crescenzo nei miei uffici del consiglio regionale della Campania è stata organizzata per ascoltare le sue istanze. Lo faccio da sempre a prescindere dalla provenienza socio-culturale e dalle storie personali. La politica deve saper ascoltare tutti. Questo però non mi esime dalla responsabilità di aver commesso una leggerezza politica. Chiedo scusa, non era mia intenzione offendere le istituzioni. Mi dispiace aver coinvolto la maggioranza di governo regionale in una mia iniziativa personale”.