Terremoto nel Cilento: scossa profonda avverte la provincia di Salerno

Scossa di terremoto magnitudo 4.5 a Montecorice, nel Salernitano. Ipocentro a 319 km di profondità: nessun danno segnalato dopo i rilievi dell’INGV.

Un evento sismico di intensità moderata ha interessato il sottosuolo della Campania nel cuore della notte. La terra ha tremato nei pressi del comune di Montecorice, nel Salernitano, dove i sismografi hanno rilevato un movimento tellurico di magnitudo 4.5. Nonostante la potenza della scossa, la notevole distanza dalla superficie ha limitato drasticamente la percezione del fenomeno da parte della popolazione.

I dati tecnici del movimento tellurico

La rilevazione è stata effettuata con precisione dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma alle ore 1:28. Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, il terremoto ha avuto un ipocentro localizzato a una profondità estremamente elevata, pari a circa 319 chilometri. Proprio questa caratteristica tecnica ha fatto sì che l’energia sprigionata venisse in gran parte assorbita dagli strati più profondi della crosta terrestre, evitando conseguenze gravi nelle zone epicentrali.

Monitoraggio e sicurezza

Subito dopo l’evento, sono scattate le consuete verifiche da parte delle autorità competenti e della Protezione Civile. Le prime analisi rassicurano sulla situazione nel Cilento: al momento, infatti, non sono stati segnalati crolli, lesioni a edifici storici o danni a persone.

Sebbene un terremoto di questa magnitudo possa destare preoccupazione, la profondità del punto di rottura ha agito come un filtro naturale. Gli esperti continuano a monitorare l’area per registrare eventuali assestamenti, ma la situazione di allerta resta sotto controllo e non si registrano criticità infrastrutturali nella provincia di Salerno dopo il passaggio del terremoto.