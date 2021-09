Terme Stufe di Nerone: Orario di apertura, Bonus Terme, ultime novità

Le Terme Stufe di Nerone comunicano le iniziative con l’orario di apertura che si modifica dal 1 ottobre e la ginnastica in acqua che sta avendo tanti benefici positivi. Informazioni per aderire al bonus terme.

Le Terme Stufe di Nerone comunicano i nuovi orari di apertura che saranno in vigore dal 1 ottobre con la prenotazione soprattutto nei week-end da fare direttamente sul sito web https://www. termestufedinerone.it/it/ booking. Mentre i massaggi devono essere prenotati telefonicamente.

BAGNO CON LE STELLE

Dal 1 Ottobre riprendono le serate benessere con i seguenti giorni ed orari:

Lunedì : dalle ore 8.00 alle ore 20.00

: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Martedì : dalle ore 8.00 alle ore 20.00

: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Mercoledì CHIUSO

Giovedì : dalle ore 8.00 alle ore 20.00

: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Venerdì : dalle ore 8.00 alle ore 23.00

: Sabato : dalle ore 8.00 alle ore 20.00

: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Domenica: dalle ore 8.00 alle ore 20.00

GINNASTICA IN ACQUA TERMALE

Doppio appuntamento con la ginnastica in acqua termale per armonizzare la postura, per la mobilità articolare, per il recupero degli schemi motori e rinforzare i muscoli:

Ogni martedì : alle ore 9.00 e alle ore 10.00

: alle ore e alle ore Ogni giovedì: alle ore 14.30

La sessione di ginnastica di gruppo è gratuita per tutti i nostri ospiti, è inclusa nell’ingresso. E’ necessaria sempre la prenotazione.