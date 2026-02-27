Teatro dei Piccoli, musiche dal mondo con il Concerto per l’Infanzia e storie di sorellanza nello spettacolo TOC TOC

Un weekend di emozioni al Teatro dei Piccoli: musica dal mondo con il “Concerto per l’Infanzia” di Progetto Sonora e storie di sorellanza in “TOC TOC”.

Doppio appuntamento per bambini e famiglie al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli: il concerto Ritmi e danze dal mondo (sabato 28 febbraio) e lo spettacolo di teatro d’attore TOC TOC della compagnia pugliese La Luna nel letto (domenica 1 marzo).

Un fine settimana tra suoni, movimento e poesia dedicato alla prima infanzia per la stagione di teatro e musica ideata e organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

La programmazione parte sabato 28 febbraio (ore 11) con “Ritmi e danze dal mondo” una produzione di Progetto Sonora inserita nel ciclo “Concerti per l’infanzia” per un ascolto condiviso ed interattivo che unisce concerto dal vivo e laboratorio musicale. Bambini e genitori partecipano attivamente ad attività ritmiche e vocali, utilizzando piccole percussioni Orff per accompagnare i musicisti dell’ensemble.

Guidato da esperti di didattica musicale, il programma propone brani tratti dal repertorio classico, popolare e jazz. Le sonorità attingono a musiche e tradizioni provenienti da ogni parte del mondo, ispirate a repertori e artisti appartenenti a culture diverse, per offrire ai bambini un viaggio ricco di ritmi e atmosfere differenti.

Domenica 1 marzo, sempre ore 11, il viaggio per i più piccoli prosegue con “TOC TOC” la nuova produzione per la prima infanzia (dai 3 anni) della compagnia di Ruvo di Puglia La Luna nel letto. Raffaella Giancipoli mette in scena un piccolo viaggio dentro la relazione fra due bambine, Deda e Nana, che scoprono il significato dell’essere sorelle. In una notte silenziosa Deda si affaccia alla porta della stanza della nuova arrivata.

Accanita esploratrice di nuovi mondi, non riesce ad accettare la presenza di un’intrusa nella sua vita con cui dividere l’amore della mamma. Eppure proprio nella piccola Nana, ancora acerba di parole per spiegare le cose, troverà un’insospettabile compagna di avventura. Con delicatezza, intelligenza e grande rispetto per il sentire dei bambini le due performer in scena – Deianira Dragone e Anna Moscatelli – incarnano con grazia e precisione la grammatica sottile della sorellanza costruendo un alfabeto di emozioni in cui i più piccoli non potranno che riconoscersi e gli adulti commuoversi.

Biglietto unico: euro 9. Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato con preacquisto.