Storia della mia famiglia, su Netflix in arrivo la nuova serie con Eduardo Scarpetta e Massimiliano Caiazzo

By

La nuova serie “Storia della mia famiglia”, con Eduardo Scarpetta e Massimiliano Caiazzo, arriva su Netflix a partire dal 19 febbraio.

Storia della mia famiglia, la nuova dramedy in 6 episodi creata da Filippo Gravino, diretta da Claudio Cupellini e prodotta da Palomar (a Mediawan Company), arriva su Netflix a partire dal 19 febbraio. “Certe occasioni nella vita non le possiamo perdere”: le immagini del trailer sono un’anteprima delle emozioni che ritroveremo nella serie.

Dopo il teaser trailer, entriamo ancora di più nel mondo dei “fantastici quattro”, che si prenderanno cura dei figli di Fausto dopo che lui non ci sarà più: la mamma Lucia, il fratello Valerio, e gli amici Maria e Demetrio. In un vortice di sentimenti, lacrime e risate, gioie e dolori, seguiamo il loro tentativo, a volte goffo, a volte intenso, di creare un nucleo familiare alternativo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Scritta da Filippo Gravino con Elisa Dondi, la serie vede protagonisti Eduardo Scarpetta (Fausto), Vanessa Scalera (Lucia), Massimiliano Caiazzo (Valerio), Cristiana Dell’Anna (Maria) e Antonio Gargiulo (Demetrio).

La serie italiana racconta la storia di Fausto e del suo ultimo giorno. Una storia fatta di allegria, passione, amore per i figli, e di una sfacciata mancanza di paura per la vita e per il futuro. Ma questa è anche la storia di un amore assoluto e del suo punto di rottura, drammatico e decisivo.

È soprattutto la storia di una famiglia improbabile, di uno sgangherato e amatissimo clan a cui Fausto impone responsabilità inattese. Una storia di gioie e di cadute, di risate, di persone capaci di commettere errori macroscopici e piccoli gesti eroici. In cui ognuno, nessuno escluso, dando del proprio peggio cercherà di fare del proprio meglio.