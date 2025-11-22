Speciale VG21 -Elezioni Regionali 2025 lunedì dalle 14,50 Su canale 21

Domenica e lunedì prossimi, con il voto per l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Regionale, inizia un nuovo capitolo per oltre 5,5 milioni di cittadini campani.
Canale 21 vuole raccontare questo snodo politico e amministrativo attraverso un’edizione speciale del VG21, offrendo una lunga maratona in diretta a partire dalle 14.50.
Con la presenza in studio del direttore editoriale del Vg21 Gianni Ambrosino, di Antonio Salamandra e Davide Uccella, si darà conto in tempo reale di exit poll, proiezioni e risultati dello spoglio.
Un racconto live che vuole essere approfondito, con tanti giornalisti ed esperti coinvolti per analizzare i numeri, ma soprattutto capillare: sempre in diretta dai comitati dei due principali candidati – Roberto Fico ed Edmondo Cirielli – con gli inviati Marco Martone e Barbara Mustilli, sempre collegati con la città di Napoli per ascoltarne le voci insieme ad Alessio Barco, sempre attenti a ciò che accadrà nelle province con Selene Fioretti da Avellino, Oreste Tretola da Benevento, Nello Renga da Caserta e Cinzia Ugatti da Salerno.
Si mette così in campo un importante impegno giornalistico e tecnico, voluto in primis dall’editore Paolo Torino e in piena coerenza con quello spirito di servizio pubblico che da mezzo secolo anima la prima emittente della Regione Campania, facendone sempre di più la televisione della nostra comunità.
Canale 21 è visibile sul canale 10 del digitale terrestre in Campania e in streaming su https://www.canale21.it/