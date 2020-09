Sirene di Ulisse 2020: Canottaggio con le Donne in rosa. Vince il Circolo Savoia

Sirene di Ulisse 2020: felicità e soddisfazione sui volti dei ragazzi disabili dell’associazione “La Scintilla”, che hanno preso parte alla competizione di canottaggio non agonistica.

Successo di emozioni, tripudio sportivo. E’ il Circolo Savoia a vincere il Trofeo Terzo Pilastro Internazionale, messo in palio per la seconda edizione delle Sirene di Ulisse 2020. Nutrita la partecipazione alla manifestazione, nonostante il periodo pandemico con i protocolli sanitari e gli accorgimenti del caso: 200 gli iscritti, 150 donne e 50 atleti provenienti da diverse regioni d’Italia. Su 17 gare il club biancoblu si è imposto con 13 punti, al secondo posto si è classificata la Pro Monopoli (11), sul terzo gradino del podio la Partenio (9). Coppa Admiral, nel doppio coastal rowing, sempre al RYCC Savoia (42”16), che ha preceduto la Pro Monopoli (44”).

Sono intervenuti monsignor Luigi Vari, vescovo di Gaeta e presidente della commissione regionale per la cultura, comunicazioni sociali, turismo, sport e tempo libero della Conferenza Episcopale del Lazio, e don Fabio Gallozzi, vicedirettore dell’ufficio per il turismo, sport e tempo libero, responsabile della commissione sport e oratori, insegnante di religione presso il Liceo scientifico di Minturno.

“Che meraviglia“. In visita al Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia, il Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele ha riscontrato di persona l'<isola felice> della struttura multidisciplinare di assoluta eccellenza diretta da Davide Tizzano. Una mattinata all’insegna dello “sport che rigenera e che impatta in maniera benefica e vitale sulla salute della collettività”, ha dichiarato il presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, che ha sostenuto con forza la seconda edizione delle Sirene di Ulisse. Poi la premiazione al Lido i Delfini di Scauri, nelle cui acque si è svolta la kermesse remiera.

Canottaggio per ripartire con le Donne in rosa, evento dall’impronta marcatamente sociale, per consentire a quante operate di tumore al seno di ritornare a sorridere, aumentando l’aspettativa di vita.

“Aiutateci ad aiutare”, prosegue il prof. Emmanuele Emanuele, solerte nel contribuire all’iniziativa meritoria, messa in campo dal bicampione olimpico Tizzano. “La Fondazione Terzo Pilastro Internazionale continuerà nel corso degli anni ad affiancare la manifestazione, per tutelare la salute di chi e’ in difficoltà”, assicura Emmanuele Emanuele. All’illustre ospite e’ stata consegnata una targa riconoscimento. “Al Prof . Emmanuele Emanuele, pietra angolare della scherma italiana”, l’affettuoso tributo da parte degli schermidori . Omaggio dei canottieri un remo in mogano e frassino.

Ben visibile la felicità e la soddisfazione sui volti dei ragazzi disabili dell’associazione “La Scintilla”, che hanno preso parte alla competizione non agonistica. Riscontro decisamente positivo per la Susan Komen Italia, organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno, basata sul volontariato e attiva su tutto il territorio nazionale. Dal 2000 dedica, infatti, molte energie all’aggiornamento continuo degli operatori sanitari e all’educazione alla prevenzione della popolazione, in particolare con il programma educativo sui tumori del seno in Italia e non solo. Le opportunità di prevenzione sono proposte prioritariamente a donne che vivono condizioni di disagio sociale od economico o che appartengono a categorie di rischio aumentato per i tumori del seno.

Canottaggio e salute il messaggio lanciato dai Reali Canottieri

Reggia di Caserta, associazione presieduta da Roberta Reisino, ideatrice della storica sfida tra gli equipaggi di Oxford e Cambridge nella Fontana dei Delfini per ben quattro edizioni, in sinergia con Nautilus Scuola di mare.