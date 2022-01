San Domenico Maggiore: Dario Sansone e Francesco Filippini in “ANEEMA – Songs in E/motion”

Complesso di San Domenico Maggiore a Napoli: venerdì 28 gennaio Dario Sansone dei Foja e l’illustratore-regista Francesco Filippini in un inedito spettacolo dal titolo “ANEEMA – Songs in E/motion”.

Venerdì 28 Gennaio (ore 18:30) presso Sala del Capitolo del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore di Napoli, Dario Sansone dei Foja e l’illustratore-regista Francesco Filippini daranno vita allo spettacolo “ANEEMA – Songs in E/motion”.

In occasione dell’uscita sulle piattaforme in streaming di “Yaya e Lennie – The Walking Liberty”, il lungometraggio animato diretto da Alessandro Rak, prodotto da Mad Entertainment / Rai Cinema e a cui Dario Sansone ha partecipato nelle vesti di aiuto regia, direttore artistico e compositore della colonna sonora, il frontman dei Foja lancia un nuovo progetto live dal titolo “ANEEMA – Songs in E/motion”. Il cinema d’animazione e le arti visive hanno da sempre incrociato il percorso artistico e musicale dei Foja, grazie alla doppia anima artistica di illustratore e regista di Sansone. In questo concept-show Dario si cimenta in uno spettacolo che ripercorre i brani del repertorio della folk rock band partenopea che già sono stati inclusi in diverse colonne sonore, fondendoli, in un nuovo unicum narrativo ed emozionale, con le illustrazioni in movimento di Francesco Filippini.

Filippini è tra i più brillanti artisti della scena dell’animazione italiana (medaglia d’oro della Society of Illustrators – USA, in nomination ai David di Donatello con il suo corto “Simposio Suino in Re Minore”) e dalla sua postazione sul palco accompagnerà, e completerà, con immagini disegnate e animate al momento, e riprodotte in tempo reale sul fondale del palco; le ambientazioni acustiche create dalla chitarra e voce di Dario. Musica e Animazione si fondono, si completano, si intrecciano in una nuova sinestesia moltiplicandosi e amplificando la potenza emotiva e narrativa delle due forme d’arte.

Foto in evidenza: Sabrina Cirillo