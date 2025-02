By

Feste e Sagre in Campania da giovedì 20 a domenica 23 febbraio sarà pieno di eventi con musica e degustazioni di prodotti tipici campani.

Tutte le sagre e feste in Campania

Sagra della Polenta

La Sagra della Polenta si terrà il 22 e 23 febbraio presso il Complesso Monumentale del Santuario Santa Maria a Vico, frazione del comune di Giffoni Valle Piana (SA). Un appuntamento che unisce tradizione e convivialità in uno scenario suggestivo, all’insegna dei sapori tipici locali.

Il programma prevede l’apertura degli stand gastronomici sabato alle ore 19:00 e domenica alle ore 15:30, con l’iniziativa “Aspettando il Carnevale”. Tra le specialità culinarie protagoniste, spiccano la polenta alla bolognese, la polenta con broccoli e salsiccia e la polenta ortolana.

Carnevale di Capua

Il Carnevale di Capua inizia ufficialmente dopo la consegna delle chiavi della città dalle mani del Sindaco o di un suo rappresentante, a quelle del re Carnevale, il quale dopo aver recitato il suo proclama al popolo, si sofferma con il contributo dei suoi cortigiani, a sottolineare, con ironia pungente e pesante, tutte le malefatte dei pubblici amministratori.

Quella della consegna delle chiavi, è una tradizione a cui tutte le edizioni si sono sempre attenute, perché è parte dello spirito di una città in cui il popolo ha solo questo momento per esorcizzare i soprusi e le prepotenze dei suoi rappresentanti politici.

Ecco il programma

Baronissi (SA) Gran Carnevale 2025

Dal 16 febbraio al 4 marzo, Baronissi si accende con il Gran Carnevale 2025, un viaggio tra tradizione e divertimento. Non mancheranno mercatini e stand grastronomici.

Paternopoli Carnevale Irpino

Tre giorni di sfilate di carri allegorici, spettacoli dal vivo, dj set o e tanto divertimento per tutta la famiglia e per tutti i giovani. Non mancheranno stand gastronomici con dolci e tante delizie dell’Irpinia.

Carnevale palmese

Il Carnevale palmese è unico nel suo genere perché basato su gruppi folcloristici denominati Quadriglie. Per le piazze e le vie del centro, si incrociano migliaia di figuranti e più di centomila visitatori, provenienti non solo dai comuni limitrofi, ma dall’intera Regione ed oltre.

Tutte le date da ricordare:

– Domenica 16 febbraio: Ratto del Gagliardetto

– Sabato 22 e domenica 23 febbraio: Sfilata

– Sabato 1 e domenica 2 marzo: Messinscena

– Lunedì 3 marzo: Passo

– Martedì 4 marzo: Canzonieri

Carnevale di Paternopoli dal 2 al 9 marzo

Tutta la popolazione è coinvolta in un lavoro che dura quasi un anno, nella preparazione dei carri che poi sfileranno in città durante il carnevale. I carri allegorici sono accompagnati da danze e balletti preparati accuratamente e che sono parte del successo di sfilata e manifestazione. Durante le sfilate e i festeggiamenti è anche possibile ascoltare musiche tradizionali. – Sagra della Polpetta di Carote

L’Azione Cattolica della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo a San Valentino Torio rinnova l’appuntamento con la Sagra della Polpetta di Carote. L’evento si terrà il 15 e 16 febbraio in Piazza Spera, a San Valentino Torio, dalle ore 18.00. Carnevale di Saviano Il Carnevale comprende una serie di eventi che elenchiamo di seguito: 23 Febbraio 2025 – Presentazione dei carri sul Corso Italia: vieni a scoprire le opere d’arte che renderanno unica questa edizione! Corsi di arte online 2 e 4 Marzo 2025 – Sfilate sul Circuito Storico: un’esplosione di creatività e divertimento nel cuore di Saviano.

Mostre e Mercatini

MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO DELL’ IPPODROMO DI AGNANO

All’Ippodromo di Agnano, parcheggio ‘E’ (accesso dal grande piazzale esterno antistante l’ippodromo), sono presenti circa 200 espositori con antiquariato, artigianato realizzato anche su richiesta da maestri artigiani, bijoux, arredi e lavori di falegnameria, gioielli antichi/usati fino a dei veri e propri mobili da salotto.

L’appuntamento è ogni domenica dalle ore 6:00 di mattina fino alle ore 14.00