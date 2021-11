Rione Traiano, liberati cani “vedetta” per il clan

Due Pitbull ed un pastore belga sono stati liberati e dati in custodia i medici dell’Asl: erano tenuti in catene all’interno di recinti nel Rione Traiano come “vedette” della criminalità organizzata.

Cani tenuti in catena all’interno di recinti, a ridosso di alcuni edifici fatiscenti, utilizzati quasi sicuramente dalla criminalità come ‘vedette’. E’ quanto hanno scoperto nel rione Traiano di Napoli gli agenti della polizia locale. Due Pitbull ed un pastore belga sono stati liberati e dati in custodia i medici dell’Asl.

I controlli della polizia municipale, nel fine settimana, hanno interessato anche altro: 120 verbali per sosta; 10 i titolari delle attività di ristorazione sanzionati per irregolarità amministrative fra cui occupazione di suolo abusiva, omessa raccolta differenziata dei rifiuti, diffusione sonora ad alto volume, cattiva pulizia dei locali adibiti alla preparazione delle pietanze.

Ed ancora, 3 le irregolarità riscontrate e sanzionate per l’inottemperanza delle misure di prevenzione da contagio Covid; 2 ristoratori della zona collinare che avevano omesso di verificare la validità del green pass ai propri clienti; uno in zona Vomero, al proprietario di una pizzeria che consentiva ad un proprio dipendente di lavorare nonostante sprovvisto di green pass perché non vaccinato.

Con il personale della Polizia Municipale Unità Operativa di Scampia sono stati, inoltre, sequestrati e successivamente distrutti circa 800Kg di alimenti tra frutta e verdura tenuti in pessime condizioni di conservazione ed esposti agli agenti inquinanti.