Rijeka-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Rijeka-Napoli vede il ritorno in campo della formazione allenata da Rino Gattuso dopo la sconfitta in campionato contro il Sassuolo: ecco tutti i modi per seguirla.

Ci sara’ anche Lorenzo Insigne nella lista dei convocati di mister Gennaro Gattuso. Giovedi’ il Napoli sfidera’ i croati del Rijeka in Europa League e il capitano non manchera’ anche se dovrebbe partire dalla panchina. Per l’attaccante recupero lampo dopo la noia muscolare alla coscia sinistra. Si era fermato in Spagna giovedi’ scorso dopo 21 minuti della gara con la Real Sociedad.

Gattuso, dopo la sconfitta interna con il Sassuolo in campionato, effettuera’ dei cambi per evitare di far arrivare i suoi ragazzi stanchi all’appuntamento di domenica contro il Bologna. Tra i pali ritornera’ Meret. Anche Manolas sara’ in campo con Koulibaly. Mario Rui a sinistra e Hysaj o Di Lorenzo a destra. A centrocampo riposa Bakayoko. Con Fabian ci dovrebbe essere Lobotka. In attacco prima punta Petagna con Zielinski a sinistra, Lozano a destra e Mertens dietro.

Rijeka-Napoli, le probabili formazioni

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Lozano, Mertens, Zielinski; Petagna.

Dove vedere la partita in streaming e tv

il match di di Europa League Rijeka-Napoli sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite, 484 del digitale terrestre). Gli abbonati Sky potranno seguirla in streaming mediante Sky Go sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Sarà, inoltre, possibile seguire Rijeka-Napoli anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre, a chi acquista uno dei pacchetti proposti, la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite di Europa League.