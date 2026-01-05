Regione Campania, Fico riunisce la Giunta: tracciate le priorità

Si è tenuta oggi, a Palazzo Santa Lucia, presieduta da Roberto Fico, una prima riunione informale della nuova Giunta regionale della Campania.

“Si è trattato di un primo incontro – spiega Fico in una nota – per impostare in modo subito operativo e collegiale il lavoro che ci attende nei prossimi mesi. Abbiamo avviato un percorso che non nasce oggi ma è un ulteriore tassello dell’impegno che come coalizione abbiamo già deciso di intraprendere e che ora si consolida grazie alla squadra di governo. Focalizzeremo gli sforzi sulle priorità della Campania, dal rafforzamento della sanità al miglioramento del sistema dei trasporti e al supporto alle imprese, dalla tutela dell’ambiente al contrasto alle diseguaglianze, mettendo in primo piano l’interesse collettivo. Lo faremo con serietà e determinazione con un lavoro quotidiano, basato sull’ascolto e sulla responsabilità con lo sguardo sempre puntato sulla difesa dei diritti delle persone. Ringrazio gli assessori per il confronto di oggi. Ispireremo il nostro lavoro a un fondamentale spirito di squadra nell’ottica di collaborare in modo coeso e sinergico per raggiungere gli obiettivi comuni che insieme ci siamo prefissati. Auguro a noi tutti buon lavoro”.

Nell’immediato – si apprende a margine dell’incontro – verrà data priorità all’approvazione del bilancio per il quale è scattato l’esercizio provvisorio: l’idea sarebbe di portarlo in giunta entro fine mese per consentirne la discussione e la sua approvazione in Consiglio regionale entro il mese di febbraio. Scuola e politiche sociali le altre priorità sul tappeto.