Race for the Cure, Villaggio della Salute e Charity Gala a Caserta con Komen Italia

Con un’edizione speciale della Race for the Cure, il Villaggio della salute di Caserta sarà realizzato il 10-11-12 ottobre in Piazza Carlo di Borbone.

Caserta ospita il VI Villaggio della Salute che Komen Italia realizza nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “La Prevenzione è il nostro capolavoro”. Komen Italia realizzerà nel mese di ottobre 14 Villaggi della Salute nelle regioni dell’Italia centro-meridionale ed insulare, dove sono previste:

• cerimonie di inaugurazione che coinvolgeranno le autorità locali e le associazioni territoriali del terzo settore;

• attività educative con lezioni di sensibilizzazione alla prevenzione per studenti delle scuole di primo e secondo grado e incontri scientifico-divulgativi sul tema;

• attività di prevenzione primaria con lezioni e laboratori di sport, fitness, sana alimentazione e benessere psicologico;

• attività di prevenzione secondaria con offerta gratuita di mammografie, ecografie mammarie e visite cliniche specialistiche, grazie alle Unità Mobili di Komen Italia. Nel corso della Campagna queste opportunità di diagnosi precoce verranno offerte complessivamente ad oltre 8.000 donne che vivono condizioni di fragilità sociale.

A Caserta, le Unità Mobili della Carovana della Prevenzione saranno presenti in Piazza Carlo Borbone a partire dalle 9.00 per offrire esami diagnostici gratuiti alle donne under 50 e over 69 (ecografie e mammografie), visite senologiche, nutrizionali e consulenza psicologica.

Per prenotarsi agli screening gratuiti: https://komen.it/evento/villaggi-caserta-10-11-12ottobre2025/

Domenica 12ottobre si svolgerà la Race for the Cure dalle ore 10.00 in Piazza Carlo di Borbone. L’evento simbolo di Komen, che si svolge ogni anno sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è realizzato in collaborazione con la Brigata Bersaglieri e l’ASD Esercito GARIBALDI. La Race di Caserta si correrà infatti in contemporanea alla XXII edizione della “Flik Flok”.

Tutti gli iscritti alla Race for the Cure potranno accedere gratuitamente nel mese di ottobre a 140 musei statali in tutta Italia. In particolare, durante le giornate della Race a Caserta sarà possibile accedere gratuitamente al:

– Museo archeologico nazionale dell’Agro Atellano

– Museo archeologico nazionale dell’antica Allifae

– Museo archeologico nazionale di Calatia

– Museo archeologico nazionale di Teanum Sidicinum

– Reggia di Caserta

– Teatro Romano di Sessa Aurunca

– Teatro romano e area archeologico dell’antica Cales

È possibile iscriversi alla Race for the Cure presso gli stand dedicati, direttamente in Piazza Carlo di Borbone oppure online. Con una donazione di € 13.00 i partecipanti riceveranno lo zainetto in cotone e l’iconica maglia della Race for the Cure con la quale possono prendere parte a tutte le tappe della Race in Campania e accedere ai musei.

https://www.raceforthecure.it/race/iscrizione/51 – www.komen.it

Programma della attività

Dal 10 al 12 ottobre

Ore 9.00-17.30

Concerto delle fanfare dei Bersaglieri, musica e giochi per tutti

Sport da combattimento: Judo, Karate, Taekwondo

Boxe a cura di Italian boxing&fitness federation

Ginnastica ritmica, sport inclusivi, basket e pallavolo; con noi in piazza anche la FIPAV per rafforzare ulteriormente la partnership con Komen Italia.

Domenica 12 ottobre

Ore 10.00 Race for the Cure

Venerdì 10 ottobre Komen Italia organizza a Caserta un Gala di Solidarietà nelle sale dell’Archivio di Stato grazie al Ministero della Cultura e all’ accoglienza del Direttore Generale degli Archivi, Antonio Tarasco.

La serata avrà inizio con un aperitivo di benvenuto, seguito da una raffinata cena a cura di I.P.S.A.R “Le streghe” di Benevento. Le specialità del territorio saranno donate grazie al sostegno del presidente Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli. Durante la serata si esibirà Valeria Altobelli, compositrice ed ideatrice del progetto musicale Women Aid – che raccoglie musiciste donne a livello mondiale con un messaggio di empowerment tutto al femminile – accompagnata al pianoforte dalla pianista e direttrice d’orchestra Emilia Di Pasquale.

Un ringraziamento speciale va all’I.P.S.A.R “Le streghe” di Benevento, alla sua dirigente Paola Guarino e a Donatella Cagnazzo referente Komen Italia per Caserta.

All’evento saranno presenti le autorità militari e civili, imprenditori, l’ex pallavolista italiano, campione mondiale olimpico Andrea Lucchetta.

Oltre al Patrocinio del Ministero della Salute, la Campagna potrà contare sui prestigiosi Patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, dell’ANCI, della Fondazione Pubblicità Progresso, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Esercito Italiano e della Marina Militare, in collaborazione con Sport e Salute, e vedrà anche il contributo attivo di un’ampia coalizione di partner sanitari tra cui la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, l’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, il Policlinico di Bari, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, l’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, l’ARNAS Brotzu, l’ASL di Cagliari, l’Ospedale Mater Olbia,l’ASL 2 Abruzzo e altre Istituzioni Sanitarie locali.

La Race for the Cure di Caserta gode del sostegno di Enel, Gruppo FS, Kenvue, J&J Foundation. Sono partner delle donne in rosa: Aveeno, Biafin. Fornitori Ufficiali della race: Lete, Hertz.