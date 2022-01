Qualiano, in giro su “tre ruote” con targa fatta in casa: denunciati

La coppia di origine romena è stata denunciata per raccolta di rifiuti non autorizzata e smaltimento illecito.

I Carabinieri della stazione di Qualiano – nell’ambito dei controlli relativi agli illeciti ambientali – hanno denunciato in stato di libertà per raccolta di rifiuti non autorizzata e smaltimento illecito un 42enne e una 45enne di origine romena. Sono entrambi residenti nella provincia di Caserta. I militari hanno controllato la coppia in trasferta che era a bordo di un “tre ruote”.

Il veicolo aveva una targa fatta in casa ed i due stavano trasportando un carico di materiale ferroso e di rifiuti solidi urbani senza essere in possesso di formulario o altra documentazione idonea alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Il mezzo è stato sequestrato ed affidato alla depositeria giudiziale.