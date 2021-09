Premio Napoli 2021: ecco i libri finalisti della 67ma edizione

Premio Napoli 2021: ecco i nove autori finalisti della 67ma edizione dello storico premio letterario. Premiazione il 21 dicembre al Teatro Stabile.

Per la selezione dei candidati finalisti all’edizione 2021, sono giunti alla Fondazione Premio Napoli 137 opere letterarie, inviate dalle case editrici. Al termine di una lunga selezione la Giuria tecnica, come ogni anno, ne sceglie nove, tre per ciascuna categoria: Narrativa, Poesia e Saggistica.

A differenza di altri premi letterari, il Premio Napoli ha una particolarità: i “giudici lettori” che sono appassionati di letteratura e chiedono di partecipare, di leggere e giudicare le opere in concorso. Provengono da tutto il Paese, dalla città di Napoli, dalla provincia, dalle scuole alle periferie fin dalle carceri. I “giudici lettori” hanno il privilegio di potere leggere opere strepitose e offrire un proprio punto di vista con il voto. Negli anni sono andati sempre crescendo fino a raggiungere i 1700 per l’edizione del 2021. Come di consueto in autunno ci saranno gli incontri con gli autori delle tre sezioni prima della serata finale del Premio Napoli che si terrà il 21 dicembre 2021 al Teatro Stabile di Napoli.

“Il Premio Napoli si conferma un centro di sperimentazione di linguaggi narrativi – spiega il presidente della Fondazione Domenico Ciruzzi –. La selezione di questa edizione è di altissima qualità. Abbiamo ricevuto delle vere opere di scrittura creativa che rappresentano la realtà viva della letteratura italiana contemporanea. È entusiasmante scoprire ogni giorno che dopo 67 edizioni del Premio Napoli ci sia ancora tanto interesse per questo prestigioso riconoscimento. Da oggi inizia la vera e propria gara tra le opere scelte dalla nostra Giuria Tecnica e ci auguriamo che sia entusiasmante e combattuta. Desideriamo che le persone leggano e si lascino affascinare da storie, racconti, immagini, sogni. Adesso tocca ai giudici lettori che entro dicembre dovranno decretare i vincitori”.

Tra tutti i testi pervenuti alla Fondazione Premio Napoli per l’edizione 2021, i nove finalisti sono stati selezionati dalla Giuria Tecnica del Premio composta da Mirella Armiero, Stefano Balassone, Maurizio Braucci, Edoardo Camurri, Valerio Caprara, Antonella Cilento, Domenico Ciruzzi, Chiara Ghidini, Antonio Gnoli, Alfredo Guardiano, Eugenio Lucrezi, Wanda Marasco, Bruno Moroncini, Ermanno Paccagnini, Matteo Palumbo, Giacomo Raccis, Monica Ruocco, Pasquale Sabbatino, Antonio Tricomi, Paola Villani.

Premio Napoli 2021: ecco i finalisti

NARRATIVA

Nicola Lagioia, La città dei vivi, Einaudi;

Enzo Moscato, Archeologia del sangue, Cronopio;

Aurelio Picca, Il più grande criminale di Roma era mio amico, Bompiani.

POESIA

Carmen Gallo, Le fuggitive, Aragno;

Laura Liberale, Unità stratigrafiche, Arcipelago Itaca;

Alberto Rollo, L’ultimo turno di guardia, Manni.

SAGGISTICA

Salvatore Settis, Incursioni, Feltrinelli;

Riccardo Falcinelli, Figure, Einaudi;

Marco D’Eramo, Dominio, Feltrinelli.