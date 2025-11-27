Postcards from Italy, in arrivo su Prime la nuova serie Original italiana girata in inglese

Si sono concluse le riprese di “Postcards from Italy”, la nuova serie Original italiana girata in inglese che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video.

Prime Video annuncia il cast di Postcards from Italy, la nuova serie Original italiana girata in inglese. La protagonista Nicole Wallace sarà affiancata da Sebastiano Pigazzi, Filippo De Carli, Maria Vera Ratti, Niccolò Senni, Vincent Riotta, Paola Minaccioni, e Martina Gatti.

La serie è diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo. Postcards from Italy è creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè, e diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu (Quiz Lady, Fosse/Verdon, Only Murders in the Building, The Morning Show).

Le riprese si sono svolte in Sicilia e si sono recentemente concluse. Wallace, che ha conquistato il pubblico

mondiale come protagonista della trilogia Culpables, gli Original internazionali più visti di Prime Video, sarà la protagonista della serie, che segue le disavventure di Mia, giovane e viziata ereditiera newyorkese che viene spedita dal nonno a Palermo, senza soldi né lussi, per lavorare come agente immobiliare nell’azienda di famiglia. Riuscirà una ragazza dell’Upper West Side a sopravvivere in Sicilia senza nemmeno una carta di credito?