Ponticelli, 21enne ferito a colpi di pistola nel corso di un tentativo di rapina

Un giovane di 21 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco nel corso di tentativo di rapina avvenuto la scorsa notte nei pressi della villa comunale di Ponticelli.

E’ stato ferito a colpi d’arma da fuoco nel corso di tentativo di rapina avvenuto la scorsa notte nei pressi della villa comunale di Ponticelli, a Napoli. La vittima è un 21enne incensurato che ora si trova ricoverata all’ospedale “Villa Betania”. Il giovane, secondo una prima sommaria ricostruzione, mentre era nei pressi della villa comunale di Ponticelli è stato avvicinato da due sconosciuti che in un tentativo di rapina hanno esploso tre colpi d’arma da fuoco, ferendo il giovane all’avambraccio e alla coscia.

Il 21enne non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale. I Carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale hanno rinvenuto e sequestrato nel luogo indicato dalla vittima tre bossoli calibro 9. Il giovane, è stato accertato, che era in sella ad uno scooter quando è stato avvicinato dai malviventi.