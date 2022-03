Per cause ancora in corso di accertamento, la scorsa notte, a Pimonte, un incendio ha distrutto un’auto in sosta.

A Pimonte verso le 2 della scorsa notte i Carabinieri sono intervenuti in via Antonio Vuolo dove per cause ancora in corso di accertamento un incendio ha distrutto un’auto in sosta. Fiamma domate dai vigili del fuoco.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della locale stazione.