Piazza Carlo III, in giro nonostante il divieto di dimora a Napoli: 30enne arrestata

Una 30enne potentina con precedenti di polizia, che non aveva rispettato il divieto di dimora nel Comune di Napoli e l’obbligo di firma nel comune di Potenza, è stata arrestata dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato di Napoli che le hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Napoli.

La donna è stata bloccata nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone di piazza Carlo III, piazza Volturno e via Ponte di Casanova eseguito ieri dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Complessivamente sono state identificate 80 persone, di cui 36 con precedenti di polizia, e sono stati controllati 20 autoveicoli e 23 motoveicoli di cui 3 sottoposti a fermo amministrativo e 4 a sequestro amministrativo.

Inoltre, sono state contestate 10 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente e per guida di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, mentre un uomo è stato sanzionato poiché passeggiava in strada senza indossare la mascherina.