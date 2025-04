Pasqua, Festa della Liberazione e dei Lavoratori: porte aperte per le festività di aprile e maggio

Dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lazio e Campania, i luoghi che consentiranno ai turisti, di visitare a Pasqua, per la Festa della Liberazione e dei Lavoratori le maggiori di arte.

Sei mostre, dedicate ad alcuni dei maggiori artisti dell’Ottocento e del Novecento, resteranno aperte in ogni giornata festiva dei mesi di aprile e maggio. Dalla iconica artista messicana Frida Kahlo a Roma, passando per il francese Paul Gauguin a Torino, sino alla mostra di Agrigento denominata Tesori d’Italia – Le Fondazioni del ‘900, senza dimenticare gli Impressionisti a Napoli e, infine, quella di Noto dedicata agli artisti Warhol, Basquiat, Haring e Scharf, con i loro stili e linguaggi rivoluzionari.

Piemonte – Torino

Mostra “Gauguin. Il diario di Noa Noa e altre avventure”. La mostra, prodotta da Navigare Srl e curata da Vincenzo Sanfo, in corso al Mastio della Cittadella, si compone di oltre 160 opere, tra xilografie, litografie e disegni, tutte provenienti da collezioni private italiane, francesi e belghe, e di alcune collezioni museali francesi e italiane. In particolare, sono esposte le 23 preziose xilografie del Diario di Noa Noa (1893-94), scritto dall’artista outsider Paul Gauguin durante il suo primo soggiorno nella Polinesia francese e arricchito da sue illustrazioni realizzate con l’antica tecnica dell’incisione su legno, stampate da Daniel de Monfreid. In mostra anche due dipinti attribuiti al pittore: l’olio su tela Femme de Tahiti (1891) e l’acquerello Paysage Tahitien.

L’esposizione sarà aperta il sabato, la domenica e nei giorni festivi, compresi Pasqua, 25 aprile e 1º maggio dalle 9:30 alle 19:30, ma resterà chiusa il lunedì di Pasquetta. Dal martedì al venerdì orario continuato 9:30 – 18:30. Ultimo giorno di apertura: 29 giugno. www.navigaresrl.com

Mostra “Forma e Colore. Da Picasso e Warhol, la ceramica dei grandi Maestri”, alla Galleria Sottana dell’Oratorio di San Filippo Neri a Torino, con la curatela di Vincenzo Sanfo. La mostra accoglie circa 70 opere in ceramica, di collezioni private, firmate da grandi artisti del ‘900 e contemporanei, originari di ogni parte del mondo, che hanno praticato l’arte della ceramica senza essere però ceramisti puri.

Si possono quindi scoprire e ammirare, le ceramiche dipinte da Salvador Dalì, Joan Mirò e Pablo Picasso, che per primo sdoganò la ceramica portandola nel mondo dell’arte, accanto a quelle di Marina Abramovic, di Keith Haring, Andy Warhol, Carla Accardi e Sol Lewitt, solo per citarne alcuni del mondo occidentale, che incontrano in esposizione i lavori realizzati dai cinesi Xu De Qi, Zhang Hong Mei, Cai Wanlin e altri ancora.

La rassegna, organizzata da AICS Torino e da Art Book Web, resterà chiusa a Pasqua, ma aprirà eccezionalmente a Pasquetta, il 25 Aprile e il 1° maggio dalle ore 10 alle ore 19. Sabato 26 aprile in programma una visita guidata speciale, con il curatore e la storica dell’arte Barbara Stabielli. Ultimo giorno: 2 giugno.

Lazio – Roma

Mostra “Frida Kahlo through the lens of Nickolas Muray” prodotta da Navigare srl e curata da Vittoria Mainoldi, è la mostra in corso al Museo Storico della Fanteria a Roma, incentrata sul racconto del profondo legame sentimentale che unì la pittrice messicana Frida Kahlo al celebre fotografo ungherese naturalizzato americano, Nickolas Muray. Con una galleria di circa 60 fotografie in bianco e nero e a colori, il racconto sulla vita di Frida e su quell’amore clandestino, conduce nell’ interiorità vivace e fiera che, insieme al talento artistico, ha reso Frida Kahlo eterna icona riconosciuta e amata in tutto il mondo. In esposizione anche riproduzioni di abiti e gioielli indossati da Frida, con uno stile inconfondibile e personale.

La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì, ore 9:30 – 19:30 mentre sabato, domenica e festivi l’orario di apertura sarà 9:30 – 20:30. Ultimo giorno della mostra: 20 luglio. www.navigaresrl.com

Campania – Napoli

Mostra “Impressionisti e la Parigi fin de siécle”. La mostra omaggio al movimento artistico dell’Impressionismo francese, curata da Stefano Oliviero e prodotta da Navigare Srl, offre ai turisti la possibilità di visitare anche la storica Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, di origine paleocristiana, nel cuore antico di Napoli. In esposizione 70 opere (disegni, opere grafiche, dipinti, sculture) di 41 artisti, per ripercorrere le origini, dalla scuola di Barbizon, e l’evoluzione dell’Impressionismo, con la sua eredità raccolta dall’artista svizzero-francese Jeanniot, dal paesaggista Firmin-Girard, dal pittore e incisore svizzero Ranft, fino a lambire la pittura Nabis, con Bonnard e Denis.

La mostra resterà aperta a Pasqua e negli altri giorni festivi. Da lunedì al venerdì: ore 9:30 – 19:30. Sabato, domenica e festivi: ore 9:30 – 20:30. Ultimo giorno di apertura: 27 aprile. www.navigaresrl.com

Sicilia – Agrigento

Mostra “I Tesori d’Italia – Il ‘900 delle Fondazioni è la mostra ospitata a Villa Aurea, nella Valle dei Templi di Agrigento”. Prodotta da Consorzio Progetto Museo, e curata da Pier Luigi Carofano, la mostra rappresenta la seconda di tre parti in cui si articola il progetto espositivo che intende raccontare la bellezza dell’arte italiana, con una selezione di opere di grandi artisti rappresentativi di ogni regione della Penisola.

In questa sessione, dedicata ai tesori artistici delle collezioni di fondazioni culturali e bancarie, sono esposte 25 opere di 22 artisti, tra i quali: Giorgio de Chirico, Lucio Fontana, Fortunato Depero, Carla Accardi, Umberto Boccioni, Alberto Burri, Ivo Pannaggi, Afro Basaldella, rappresentativi ognuno di correnti e movimenti artistici differenti. La mostra resterà aperta sino al 2 giugno, per passare il testimone alla terza e ultima sessione che accompagnerà il secondo semestre di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025.

Nei giorni di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio, l’apertura resterà invariata con orario continuato dalle 8:30 alle 20:00, lo stesso orario sarà valido per tutti gli altri giorni della settimana. www.mostreinsicilia.it

Sicilia – Noto (SR)

Mostra “Icon. Warhol, Basquiat, Haring, Scharf. L’eredità di un’arte rivoluzionaria”. La mostra aperta al Convitto delle Arti Noto Museum e prodotta da Mediatica, propone una selezione di opere di 4 grandi artisti americani per la prima volta insieme in una mostra italiana, con la curatela di Edoardo Falcioni. Dalla Pop Art del padre spirituale Warhol alla Street Art e Graffitismo degli anni ’80 di altri 3 giovani artisti rivoluzionari, l’esposizione offre una rilettura del significato di icona nell’arte contemporanea e nella società dei consumi di massa.

Tra le oltre 120 opere esposte a Noto, in gran parte uniche, a firma Warhol spiccano in particolare l’inchiostro serigrafico su carta Mona Lisa, (reversal series) – ca 1978, omaggio a Leonardo da Vinci; la serigrafia su seta Flowers (1983-85), appartenuta a Keith Haring; la macchina fotografica Polaroid Big Shot usata da Warhol, che la donò al fotografo romano Dino Pedriali; e l’iconica tela The only Way Out is In!.

La mostra sarà aperta tutti i sabati e le domeniche, a Pasqua, a Pasquetta, il 25 aprile e il 1° maggio dalle ore 10 alle ore 20. Dal lunedì al venerdì, ore 10-18. Ultimo giorno: 2 novembre. www.mostreinsicilia.it