Parks-Wagner, due newyorkesi a Napoli. Due campioni uniti tra il nuoto e il basket

Incontro tra due campioni: Jordan Parks, ala centro della formazione Gevi Napoli e Don Wagner, storico allenatore dei New York Breakers.

Napoli-New York sullo stesso parallelo. Nuoto e pallacanestro unite da un binomio inscindibile tra piscina Scandone e palaBarbuto. E se due giorni fa l’intera Gevi Napoli era alla Scandone per sostenere i nuotatori dell’International Swimming League, non poteva mancare oggi l’incontro tra due newyorkesi doc: Jordan Parks, ala centro della formazione di basket partenopea e Don Wagner, storico allenatore dei New York Breakers, scambio di gadget ed impressioni su due modi di allenarsi tanto diversi quanto simili dove al primo posto c’è sempre la professionalità dell’atleta.

“Intruso” l’australiano Brandon Smith, bronzo nei 400 misti a Tokyo che non appena ha saputo dell’incontro ha voluto calcare il parquet del palaBarbuto da grandissimo appassionato di basket. “Siamo venuti alla Scandone e rimasti colpiti della spettacolarità dell’International Swimming League – le parole del cestista della Gevi Napoli – e li aspettiamo tutti per tifare Napoli alla prima di campionato contro l’Armani Milano”. Poi uno scambio di battute anche sull’Australia con Smith, la comune passione del surf, la preparazione per i prossimi mondiali, Napoli e le sue bellezze. Wagner è uno storico allenatore di nuoto statunitense. Già coach di Alabama è da sempre legato ai New York Breakers. “E’ stata una grande mattinata di sport. E poi quando si parla di New York mi sento sempre a casa. La chiave del successo? Allenamenti duri, tanto nel basket quanto nel nuoto” ha detto il coach.

FORMAT – Tre le fasi previste, la Regular Season (Napoli dal 26 agosto al 30 settembre) con un totale di 11 matches complessivi per 22 giornate di gara. La seconda con i migliori 8 teams che si sfideranno a novembre nei playoff a Eindhoven e infine la Final Four prevista nella prima settimana di gennaio. Broadcaster ufficiale della manifestazione per l’Italia è Sky Sport.

BIGLIETTI E ORARI – Tutte le gare si svolgeranno dal Giovedì alla Domenica; 18-19 settembre (ore 19); 23-24 settembre (ore 20); 25-26 settembre (ore 18); 29-30 settembre (ore 20). Si potrà scegliere tra biglietti validi per i singoli eventi oppure per miniabbonamenti da due giornate gare con la possibilità di acquistare anche abbonamenti per tutte le gare di ISL. Prezzi interessantissimi dai 10 ai 40 euro. Info, prezzo e modalità di vendita sul sito www.vivaticket.it.