Pallanuoto, Serie A2 maschile: domani derby tra Arechi Salerno e Aktis Acquachiara

Aktis Acquachiara maschile: sabato 10 aprile il derby campano con la Arechi Salerno valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A2.

- Advertisement -

Dopo la sosta pasquale, l’Aktis Acquachiara si rituffa in campionato con l’impegno valido per la seconda giornata di ritorno in Regular Season. Domani, Sabato 10 Aprile, gli squali saranno di scena, infatti, alla piscina “Simone Vitale” di Salerno ed affronteranno i padroni di casa della Rari Nantes Arechi (ore 18:00).

Un crocevia fondamentale per i biancazzurri al cospetto di una compagine a caccia di punti e che, seppur fanalino di coda in classifica, tra le mura amiche del fortino clorato è capace di esaltarsi mettendo in difficoltà qualsiasi avversario.

L’Aktis giunge al match sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria del derby contro la Canottieri Napoli di due settimane fa che l’hanno proiettata al secondo posto ma coach Mauro Occhiello conosce perfettamente le insidie che nasconde il match e chiede ai suoi massima concentrazione.

“Alla ripresa dopo la settimana di Pasqua siamo chiamati ad un impegno importante– analizza il tecnico acquachiarino -. A causa della chiusura della piscina Scandone non abbiamo avuto la possibilità di allenarci per quattro giorni e sicuramente questo stop forzato ha inciso nella preparazione verso la sfida con i salernitani. Cercheremo, comunque, di fare risultato consapevoli di affrontare una squadra che in casa gioca molto bene ed ha disputato una buona partita nell’ultimo impegno fuori casa contro l’Unime. Ma affinché si possa raggiungere un risultato positivo servono concentrazione e determinazione”.

Dirigeranno l’incontro i signori Nicolai e Giacchini. Delegato FIN il sig. Barone. L’incontro, a porte chiuse, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Napoleggiamo al seguente link: https://www.facebook.com/Napoleggiamo

Foto: Marina Carascon / Napoleggiamo