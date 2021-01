Pallanuoto. Massimiliano Errichiello nuovo attaccante della Nantes Vomero

Pallanuoto. La Nantes Vomero annuncia l’acquisto di un nuovo giocatore Massimiliano Errichiello che andrà a rinforzare l’attacco della squadra.

Massimiliano Errichiello è il nuovo acquisto della Nantes Vomero la squadra di pallanuoto guidata da Fabio Galasso. Il giocatore andrà a rafforzare l’attacco e contribuirà alla crescita della squadra che si spera a breve scenderà in vasca per disputare il campionato di serie C. Il giovane pallanuotista, anno 1995, ha giocato nella squadra del Circolo Villani ed è pronto a dare il meglio di sé nella nuova società.

“Sono felice di entrare a far parte della Nantes Vomero – dichiara il giovane Errichiello – dopo anni di militanza nel Circolo Villani lascio i miei compagni di squadra ma soprattutto amici. Ho accolto con entusiasmo il progetto della società, avevo la volontà di fare un’esperienza nuova, e dopo 11 mesi di stop a causa della pandemia, non vedo l’ora di scendere di nuovo in acqua e mettermi a lavoro. Spero – conclude il pallanuotista – di dare il mio contributo alla squadra, disputando un buon campionato e cercando di fare tanti gol per la mia nuova squadra”.

Il coach Fabio Galasso ha dichiarato: “E’ un altro acquisto importante che completa la rosa della squadra. Aspettiamo solo la conferma dell’inizio del campionato che dovrebbe iniziare a marzo. Noi siamo fiduciosi e nel frattempo andiamo avanti con gli allenamenti. Voglio ringraziare il presidente del Circolo Villani, Fabio Villani e il mister Francesco Perfetto”.

Ora la squadra è pronta per scendere in acqua per vincere il maggior numero di partite e confermare la superiorità e la fiducia richieste dal team manager Angelo Di Gloria, dal consigliere Federico Calvino, dal preparatore atletico Marco Tortora e dal presidente Fernanda Frulio.