Pallanuoto maschile, la Rari Nantes Salerno sfiora la vittoria a Trieste

La Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno perde contro la Pallanuoto Trieste. La gara è terminata con il risultato di 13-12 per i padroni di casa.

Si è tenuta alla Piscina Bruno Bianchi di Trieste alle ore 16:30 del 2 aprile 2022, la gara della Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno contro la Pallanuoto Trieste, valida per la sesta e penultima giornata del girone scudetto del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. La gara è terminata con il risultato di 13-12 per i padroni di casa.

Una gara iniziata con il piede giusto per la Rari Nantes, giocata punto a punto durante le prime equilibratissime frazioni. Di fronte un avversario aggressivo che doveva inevitabilmente portare a casa i 3 punti per restare agganciato alle squadre che si giocheranno il pass europeo.

Mister Citro aveva preannunciato il lavoro fatto con la squadra per mettere a punto una migliore difesa e durante il match non sono mancati i momenti in cui si è evidenziato il lavoro svolto. Oggi è scesa in acqua una Rari molto concentrata e determinata che nell’ultima frazione si è trovata a +2 sul Trieste.

A lungo in vantaggio e solo a 39 secondi dalla fine, per una distrazione in ripartenza la palla è arrivata al loro centro che solo davanti a Santini ha messo la palla del sorpasso.

Sull’ultima azione non si è riusciti a concretizzare l’uomo in più a 5 secondi dalla fine.

Presente a Trieste il Presidente Enrico Gallozzi: “Siamo in crescita. Ancora orfani di Michele Luongo che è un giocatore fondamentale per la nostra squadra, siamo stati a lungo in vantaggio. Siamo andati ad un passo dal fare nostro il risultato. In ogni caso una bella partita. Una Rari viva. Saremo pronti per i play off.”

Mentre mister Matteo Citro commenta così la gara:

“Abbiamo giocato un’ottima partita con carattere e buona qualità. Credo che meritassimo di vincere però lo sport è così se molli un attimo tutto quello che hai costruito si può perdere.”

L’ultimo appuntamento del girone scudetto della Rari Nantes Salerno sarà in casa alla Simone Vitale mercoledì 6 aprile alle ore 16:00 contro la Pro Recco.

Prima del match, alle 15:30 avrà luogo la premiazione del concorso, promosso dalla Rari Nantes Salerno, “Uno Slogan per la Pace”.

Il 6 aprile è la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, il miglior momento possibile per celebrare il potere dello sport nel guidare il cambiamento sociale, lo sviluppo della comunità e promuovere la pace e la comprensione.

I partecipanti del concorso sono i giovani tesserati alla Federazione Italiana Nuoto e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Salerno. Con il patrocinio dell’associazione AiBi Amici dei Bambini e Onmic Salerno.

PALLANUOTO TRIESTE– RN NUOTO SALERNO 13-12 (Parziali: 2-2, 2-1, 4-5, 5-4)

TABELLINO:

PALLANUOTO TRIESTE: P. Oliva, D. Podgornik, R. Petronio, I. Buljubasic, M. Vrlic 2, M. Jankovic, I. Bego, M. Mezzarobba 2, A. Razzi, Y. Inaba 5, G. Bini 2, A. Mladossich 2, C. Cattarini, All. Bettini

RN SALERNO: S. Santini, G. Spatuazzo, U. Esposito, C. Sanges 1, M. Gluhaic 2, D. Gallozzi, M. Tomasic 1, N. Cuccovillo, M. Elez 4, G. Parrilli 2, A. Fortunato, D. Pica 2, G. Taurisano, All. Matteo Citro.

Note: Usciti per limite di falli Podgornik (T) nel terzo tempo, Buljubasic (T), Esposito (S) e Fortunato (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 6/11 e R.N. Nuoto Salerno 6/11 + un rigore. Spettatori 300 circa.

Arbitri: CASTAGNOLA, BRASILIANO