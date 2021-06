Palazzo Reale Summer Fest: il Giardino Romantico s’illumina di stelle

Palazzo Reale Summer Fest: la rassegna culturale parte giovedì 17 giugno con lo scrittore Stefano Massini. Venerdì 18 Nunzia de Girolamo intervista Vincenzo Salemme, sabato 19 musica con Riva+Scirocco e infine Ravenna e Ferrario di Cachemire Podcast.

Palazzo Reale Summer Fest è il festival culturale che animerà l’estate partenopea realizzato all’interno di un luogo di straordinaria bellezza e ricchissimo di storia, il Palazzo Reale di Napoli, che per l’occasione riaprirà al pubblico anche in orario serale.

Il Giardino Romantico e i cortili ospiteranno dal 17 giugno al 5 settembre una stagione di grande spettacolo dal vivo e all’aperto dal giovedì alla domenica. Incontri culturali, spettacoli, concerti, stand up comedy si alterneranno negli 11 weekend arricchiti da 46 eventi con la partecipazione oltre 50 stelle del del panorama culturale, artistico e musicale.

“Abbiamo accolto con piacere questa proposta perché desideriamo che Palazzo Reale sia un luogo vivo. – afferma il direttore di Palazzo Reale, Mario Epifani – Con l’autonomia del museo lavoriamo per recuperare l’identità del Palazzo scegliendo eventi che possano aiutarci a raggiungere l’obiettivo. Il Summer Fest è rivolto ad un pubblico giovane che vogliamo coinvolgere e conquistare. Il luogo in cui si svolge la manifestazione è parte integrale dell’offerta, una cornice che rappresenta, già di per se’, uno spettacolo”.

L’organizzazione è curata dalla Best Live ed Emmeemme, in partnership con Ester Gatta, con la direzione artistica di Michele Mangini. “Dopo un anno e mezzo di pandemia c’è voglia di stare insieme e il progetto nasce proprio da questa esigenza e con questo intento: offrire l’opportunità di incontrarsi di nuovo, in sicurezza, e di essere più sociali che social – afferma il direttore artistico Michele Mangini – Il programma che ho scelto prevede la presenza di artisti dell’ultima generazione, ma anche i grandi maestri come de Sica e Siani, con tanta musica e incontri culturali”.

Giovedì alle 21,30 il via, con l’incontro con lo scrittore Stefano Massini che animerà il dibattito prendendo spunto dal suo ultimo libro “Manuale di sopravvivenza”. Venerdì 18 un evento con Vincenzo Salemme che sarà impegnato in una chiacchierata senza filtri con Nunzia de Girolamo, nuova regina delle interviste televisive. Sabato 19 è in programma il primo concerto con Riva+Scirocco e concluderà il primo lungo week end lo stand up di Luca Ravenna con Edoardo Ferrario con il loro Cachemire Summer Tour.

Il cartellone degli eventi è in continuo aggiornamento, ma è già stata confermata la partecipazione di: Alessandro Siani, Christian De Sica, Francesca Micheli, Michele Santoro, Teresa Ciabatti, Valerio Lundini, Monica Guerritore, Drusilla Foer, Gaia, Roberta Rei, Fabio Concato, i GoldStone e molti altri.

L’acquisto del biglietto per ciascun evento dà diritto a un ingresso omaggio per visitare il Palazzo Reale. Ogni sera dalle 18.00 alle 20.00 l’Aperitivo Reale. L’ingresso è in via San Carlo. Info e prenotazioni sui social Facebook e Instagram @palazzorealesummerfest