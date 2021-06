Ospedale Cardarelli, medici aggrediti dopo la morte di una parente: 8 denunce

Sono 8 le persone denunciate per l’aggressione ai sanitari dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dopo il decesso di una loro congiunta.

Insulti, minacce e spintoni ai medici responsabili, a loro avviso, di non aver fatto abbastanza per salvare la vita a una loro familiare. E’ accaduto sabato notte nell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove sono intervenuti i carabinieri denunciando le otto persone protagoniste dei raid. Tutto ha avuto inizio con il decesso di una donna di 69 anni, ricoverata in medicina d’urgenza.

I familiari, informati della morte, hanno raggiunto il quarto piano del reparto aggirando i controlli delle guardie giurate: qui si sono verificati momenti di tensione con i medici oggetto di insulti e minacce. In questo frangente è stato anche danneggiato un dispositivo per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione Vomero: le otto persone sono state identificate e denunciate per danneggiamento, minacce e interruzione di pubblico servizio.