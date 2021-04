Onda d’Azione: una nuova associazione per valorizzare le competenze

Onda d’Azione: la nuova associazione (aperta a “professionalità e competenze”) è presieduta dall’Ing. Luca Brancaccio.

Arriva Onda d’Azione, una nuova associazione che, come sottolinea in una nota il presidente, l’Ing. Luca Brancaccio, “nasce dall’esperienza dei suoi soci fondatori che, uniti dagli stessi obiettivi, hanno creato una nuova realtà intesa come raccolta di professionalità e competenze che esprimono una significativa esperienza di collaborazione con amministrazioni pubbliche, organismi culturali pubblici e privati, organizzazioni di cooperazione nazionale ed internazionale”.

Questo nuovo contesto associativo “promuove l’educazione, la cittadinanza attiva e la coesione sociale, la cultura della cooperazione, dello scambio e della pace”.

Onda d’Azione “propone un’impostazione sinergica delle loro attività – anche mediante l’ausilio delle più moderne tecnologie informatiche – capace di rafforzare l’incisività e l’efficacia della loro azione pur nella nuova specificità dei propri autonomi ambiti di attività”.

Infine, Brancaccio sottolinea che “l’Associazione è aperta ai contributi di ogni persona interessata alla collaborazione, nello spirito e nelle specifiche modalità della stessa”.