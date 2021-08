Napoli-Venezia, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Venezia segna l’esordio sul terreno di gioco del ‘Diego Armando Maradona’ della formazione allenata da Luciano Spalletti: tutti i modi per poter seguire il match.

Napoli-Venezia | E’ tutto pronto in casa Napoli per l’esordio in campionato di domenica 22 agosto alle ore 20.45 allo stadio Maradona. Luciano Spalletti ha le idee chiare sulla formazione da schierare contro il Venezia domenica sera alle 20,45. Non saranno della partita Ghoulam e Mertens che stanno seguendo la tabella di recupero. Per il resto sono tutti a disposizione. L’undici base e’ lo stesso visto all’opera nelle ultime amichevoli. Tra i pali c’e’ Meret che e’ prossimo al rinnovo. Koulibaly guida la difesa. Al suo fianco Manolas che sembra diretto all’Olympiacos. Sulle corsie Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Lobotka in regia. Ballottaggio Fabian-Elmas con lo spagnolo favorito. Zielinski a sinistra. In attacco Politano, Osimhen e Insigne.

Il Venezia si rituffa in Serie A ripartendo da Napoli. Dopo 19 anni di assenza, gli arancioneroverdi ritornano a sentire il profumo del massimo campionato; era dal 5 maggio del 2002 (Parma-Venezia 2-1) che la societa’ lagunare non assaporava la categoria maggiore e la scalata alla salvezza ripartira’ dallo Stadio Maradona. Una gara difficile, con l’ex Luciano Spalletti sulla panchina partenopea, che il tecnico Paolo Zanetti dovra’ affrontare senza i quattro squalificati Aramu, Mazzocchi, Modolo e Vacca, mentre Crnigoj e’ infortunato e non fara’ parte della trasferta campana. Zanetti conta di recuperare Maenpaa e Busio e i nodi si potranno sciogliere solo con gli ultimi allenamenti. A Napoli si vedra’ una squadra molto rinnovata rispetto a quella della promozione di giugno; la societa’ si e’ mossa molto sinora sul fronte acquisti, guardando al mercato straniero. Uno dei fiori all’occhiello e’ Mattia Caldara, in prestito dal Milan, desideroso di rinvicite dopo un triennio poco brillante e sfortunato tra i rossoneri e l’Atalanta anche per via degli infortuni.

Napoli-Venezia, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano.

Dove vedere Napoli-Venezia

Il match del Diego Armando Maradona Napoli-Venezia sarà in esclusiva su DAZN in streaming live e on demand. In alternativa si dovrà collegare la propria tv ad un TIMVISIONBOX o a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast