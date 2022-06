Napoli, sgominata banda di narcos: coinvolti anche i feritori di Noemi

Tra gli arrestati nell’ambito del blitz messo a segno nei confronti di un’organizzazione di narcotrafficanti, ci sono anche i fratelli Del Re, responsabili del ferimento nel 2019, della piccola Noemi, in piazza Nazionale, a Napoli.

La Guardia di Finanza di Napoli, questa mattina, ha eseguito 10 misure cautelari (8 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 1 obbligo di dimora nel comune di Napoli) nei confronti di un’organizzazione di narcotrafficanti: tra gli arrestati anche i fratelli Del Re, responsabili del ferimento nel 2019, della piccola Noemi a piazza Nazionale (Napoli). Questi ultimi sarebbero al vertice del sodalizio criminale, anche se, già reclusi per l’agguato commesso il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale nei confronti di Nurcaro Salvatore, e che portò, poi, al ferimento di Noemi.

L’organizzazione criminale capeggiata dai fratelli Del Re, secondo gli esiti investigativi, era una delle più attive nel traffico di stupefacenti nelle principali piazze di spaccio di Napoli e provincia. I rifornimenti avvenivano attraverso autovetture dotate di doppifondi. I successivi approfondimenti investigativi hanno portato anche al sequestro di oltre 3 chili di hashish e alla ricostruzione di linee di forniture di stupefacenti a favore di un sottogruppo operante a Cattolica, in Emilia Romagna. Gli accertamenti economico-patrimoniali, portati avanti in parallelo dal GICO, hanno inoltre fatto emergere che la quasi totalità dei soggetti colpiti dai provvedimenti restrittivi sono beneficiari del reddito di cittadinanza.