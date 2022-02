Napoli, set cinematografico a piazza Mercato: si gira il film Mixed by Erry

Set a piazza Mercato per il nuovo film di Sydney Sibilia: Mixed by Erry racconta la storia del re delle musi-cassette pirata.

La città di Napoli accoglie un nuovo set cinematografico. Sono infatti partite in piazza Mercato le riprese di Mixed by Erry, il nuovo film di Sydney Sibilia (già regista della celebre trilogia “Smetto quando voglio”), prodotto da Groenlandia, sulla storia del “re” delle musi-cassette pirata degli anni ’90 (interpretato da Luigi d’Oriano).

Il film racconta l’ascesa e la caduta di “Erry”, nome d’arte di Enrico Frattasio, dj di Forcella, che negli anni ’90 costruì un impero sulle audiocassette taroccate. Le sue compilation “Mixed by Erry” divennero quasi un marchio di fabbrica.

Erano, come le definiva lo stesso Erry, “il falso originale”. La sua ascesa si concluse con l’arresto nel 1997 per contraffazione.

Come riporta “Fanpage”, per 4 giorni Piazza Mercato e piazza del Carmine si trasformeranno in set, mentre altre scene saranno ambientate anche ai Decumani e in altre zone del Centro storico.