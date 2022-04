Verso Napoli-Sassuolo: novità su Di Lorenzo, Lobotka ed Elmas

Arrivano aggiornamenti importanti sugli infortunati per Luciano Spalletti in vista del delicato match di sabato Napoli-Sassuolo.

Napoli-Sassuolo | Ancora una mattinata, quella di ieri, sotto gli occhi di Aurelio De Laurentiis per il Napoli. Il presidente, così come promesso, ha assistito alla seduta di allenamento degli azzurri in vista della sfida di sabato contro il Sassuolo. La notizia più importante della giornata è il ritorno di Elmas con la squadra. Il macedone ha lavorato con il gruppo dopo il problema muscolare degli ultimi giorni. Ci vorrà invece ancora un po’ di tempo per rivedere Lobotka, che ha lavorato a parte. Assente ancora Ounas per febbre.

Spalletti dovrà scegliere il centrocampo senza lo slovacco ma intanto in difesa ritrova Di Lorenzo al fianco di Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. C’è da capire se Mertens sarà di nuovo titolare alle spalle di Osimhen o se ci sarà spazio per Zielinski con Anguissa e Fabian Ruiz. In questo caso in attacco, oltre al nigeriano, ci saranno Lozano e Insigne.