Napoli-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Sassuolo si disputerà domenica 1 novembre allo stadio San Paolo: ecco le scelte di Gattuso e De Zerbi e tutti i modi per poter seguire il match.

Napoli-Sassuolo | Allenamento facoltativo ieri per il Calcio Napoli dopo la vittoria in Europa League contro la Real Sociedad. Si sono presentati tutti gli azzurri per cominciare a preparare la sfida di domenica pomeriggio contro il Sassuolo. Ottime notizie arrivano sulle condizioni di Insigne. Il capitano era uscito dopo 21 minuti per un infortunio alla stessa gamba di qualche settimana fa. Per l’attaccante si tratta solo di una lieve contrattura, tanto che lui stesso vorrebbe essere addirittura convocato per il match contro gli uomini di De Zerbi per sedere almeno in panchina con i suoi compagni. Tutto dipenderà dall’allenamento di oggi.

Al suo posto dal primo minuto è comunque pronto Lozano, ma potrebbe anche giocare uno tra Elmas e Zielinski (quest’ultimo potrebbe anche concedere un turno di riposo a Bakayoko, riprendendo la sua posizione al fianco di Fabian Ruiz). Per il resto torna la formazione base. Con Manolas al fianco di Koulibaly. In attacco Osimhen prima punta con Mertens alle spalle e Politano a destra.

Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 21 Politano, 14 Mertens, 11 Lozano, 9 Osimhen. (1 Meret, 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 23 Hysaj, 33 Rrhamani, 5 Bakayoko, 31 Ghoulam, 7 Elmas, 4 Demme, 68 Lobotka, 37 Petagna, 9 Llorente). All. Gattuso.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 77 Kyriakopulos; 14 Obiang, 73 Locatelli; 25 Berardi, 18 Raspadori, 7 Boga; 9 Caputo. (56 Pegolo, 63 Turati, 2 Marlon, 5 Ayhan, 6 Rogerio ,13 Peluso, 4 Magnanelli, 8 M.Lopez, 68 Bourabia, 23 Traore, 10 Djuricic, 92 Defrel). All. De Zerbi

Arbitro: Mariani di Aprilia

Quote Snai: 1,50; 4,75; 5,50.

Dove seguire il match in streaming e tv

Napoli-Sassuolo si giocherà domenica 1 novembre alle ore 18 allo stadio San Paolo. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva in Italia su Sky. Il canale di riferimento sarà Sky Sport, numero 253 del satellite. Telecronaca affidata a Dario Massara e Luca Pellegrini. Il match sarà visibile anche in diretta streaming attraverso Sky Go, il servizio streaming che Sky mette a disposizione dei propri abbonati. O, in alternativa sulle frequenze di Now TV, piattaforma di streaming dei contenuti Sky, acquistando uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio della Serie A.