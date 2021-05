Centro storico di Napoli, ritrovata pistola dietro una statua della Madonna

La pistola è stata ritrovata dai carabinieri dietro una statua della Madonna che si trova all’interno di una cappella votiva nel centro storico di Napoli.

I carabinieri, nel corso di controlli, nel quartiere San Giuseppe, nel Centro storico di Napoli, la notte scorsa hanno rinvenuto all’interno di una cappella votiva una pistola a salve revolver priva di tappo rosso.

L’arma, avvolta in un panno, era nascosta in vico della Consolazione, in una nicchia, dietro una statua della Madonna. E’ stata sequestrata e sara’ sottoposta ad accertamenti.