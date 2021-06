Napoli, servizio carri attrezzi: Ecco come verificare se il veicolo è stato rimosso

Comune di Napoli: sono operativi i carri attrezzi pronti a intervenire per contrastare i fenomeni delle doppie file e della sosta selvaggia. Ecco come verificare se il veicolo è stato rimosso.

Sono operativi i carri attrezzi pronti a intervenire in tutte le zone di Napoli per contrastare i fenomeni delle doppie file e della sosta selvaggia, per impedire i parcheggi nelle aree pedonali o su posteggi e scivoli per le persone con disabilità. L’innovativa piattaforma di AutoReturn permette di gestire il servizio, in partnership con gli operatori del R.T.I. presente sul territorio, nel modo più veloce ed efficiente garantendo l’intervento del carro disponibile più vicino.

Su una flotta disponibile di 25 carri in operatività costante, è previsto un servizio minimo di almeno 10 carri attrezzi dalle 9 alle 20 e di 4 carri dalle 20 alle 9 del giorno successivo. La tipologia dei carri gru consentirà il prelievo di qualsiasi modello di veicolo. Si partirà con tre depositi che in caso di necessità arriveranno a sette, tutti ubicati in Città per un totale di 1720 posti disponibili:

Via Murelle, 57 (200 stalli);

Via S. Maria del Pianto (200 stalli);

Vicoletto San Gennaro dei poveri, 28 (70 stalli);

Via Luigi Volpicella, 84 (100 stalli);

Via Domenico Morelli, 40 (250 stalli);

Via Terracina, 197 (700 stalli);

Piazza San Francesco (200 stalli).

Ecco come verificare se il veicolo è stato rimosso

Chiamare il call center al numero della Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081.7957111 oppure Inserire la targa del veicolo seguendo questo link:

https://www.autoreturn.eu/napoli-it/find-vehicle/ (la pagina informa solamente se il veicolo è stato rimosso oppure no e indica il numero da chiamare per avere ulteriori informazioni).

Se il veicolo è stato rimosso, bisogna recarsi, dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, presso qualsiasi Unità Operativa territoriale della Polizia Municipale e richiedere il foglio di svincolo. In caso di necessità di svincolo dalle ore 20 alle 8 e nei giorni festivi l’attività sarà svolta dalla U.O. Rimozione Auto sita in Via S. Maria del Pianto.

Con questo documento ci si potrà successivamente recare presso la depositeria indicata in cui è custodito il veicolo, effettuare il pagamento e ritirarlo dopo aver espletato le formalità. Sono inoltre necessari seguenti documenti:

patente di guida;

carta di circolazione;

certificato di assicurazione.

Recapiti telefonici delle Unità Operative territoriali della Polizia Locale

U.O. FUORIGROTTA 081/7959100;

U.O. SOCCAVO 081/7957306;

U.O. VOMERO-ARENELLA 081/7957245;

U.O. STELLA 081/7957050;

U.O. CHIAIA 081/7952832;

U.O. AVVOCATA 081/7957047;

U.O. S.LORENZO 081/7952801;

U.O. SECONDIGLIANO 081/7957321;

U.O. POGGIOREALE 081/7959111;

U.O. S.GIOVANNI 081/7951839;

U.O. SCAMPIA 081/7957001;

U.O. Rimozione Auto 081/7957370.

Foto: pagina Facebook Alessandra Clemente (assessora alla Polizia Locale)